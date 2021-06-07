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تكتلات سياسية تعلن دعمها لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أصدرت ستة تكتلات سياسية في ليبيا بيانا، عبرت فيه عن دعمها الكامل لبيان الدول السبع بشأن دعم الانتخابات وإخراج كل القوات الأجنبية من ليبيا.

التكتلات السياسية وفي بيانها، قالت: “تابعت التكتلات والأحزاب السياسية بكل امتنان البيان الصادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) والذي جاء متوافقاً مع أصرار الشعب الليبي على ضرورة مغادرة كل القوى الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية بأسرع وقت، ودعمه غير المحدود لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 دون تأخير أو مماطلة”.

وأكدت التكتلات في بيانها “ضرورة مغادرة كل القوى الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية دون تأخير، حفاظاً على سيادة الوطن وقراره السيادي، وأن وجود كل القوات الاجنبية على الأراضي الليبية لا يملك موافقة الشعب الليبي ولم يحظَ بالمصادقة عليه من قبل مجلس النواب، الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد”.

ودان البيان أي تصريح يدعو إلى إستمرار التدخل العسكري الخارجي أو يحرض على الاعتداء على سلامة المسؤولين بسبب مواقفهم الوطنية.

يذكر أن البيان صدر من التكتلات التالية “المدني الديمقراطي” و”إحياء ليبيا” و”شباب الوسط” و”الحراك الوطني الليبي” و”حزب التيار الوطني الوسطي” و”تيار شباب التغيير”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • يا ماسوني يا زعيم العاهرات و المثليين الليبيين الان مستعدون لخوض حرب طويله ضد مرتزقتك يا فاسد

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