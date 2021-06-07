تكتلات سياسية تعلن دعمها لخروج القوات الأجنبية من ليبيا

أصدرت ستة تكتلات سياسية في ليبيا بيانا، عبرت فيه عن دعمها الكامل لبيان الدول السبع بشأن دعم الانتخابات وإخراج كل القوات الأجنبية من ليبيا.
التكتلات السياسية وفي بيانها، قالت: “تابعت التكتلات والأحزاب السياسية بكل امتنان البيان الصادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) والذي جاء متوافقاً مع أصرار الشعب الليبي على ضرورة مغادرة كل القوى الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية بأسرع وقت، ودعمه غير المحدود لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 دون تأخير أو مماطلة”.
ودان البيان أي تصريح يدعو إلى إستمرار التدخل العسكري الخارجي أو يحرض على الاعتداء على سلامة المسؤولين بسبب مواقفهم الوطنية.
يذكر أن البيان صدر من التكتلات التالية “المدني الديمقراطي” و”إحياء ليبيا” و”شباب الوسط” و”الحراك الوطني الليبي” و”حزب التيار الوطني الوسطي” و”تيار شباب التغيير”.
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