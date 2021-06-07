ليبيا ومصر تبحثان تفعيل الاتفاقيات في مجال النفط والغاز

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع سفير مصر لدى ليبيا محمد ثروت تفعيل الاتفاقيات بين البلدين في مجال النفط والغاز.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن الجانبين بحثا خلال لقائهما في العاصمة طرابلس اليوم الاثنين التعاون الثنائي بين البلدين في مجال النفط والغاز وتوسيع آفاق العمل المشترك، كما تم التطرق إلى تفعيل الاتفاقيات بين الطرفين في ذات المجال في السنوات الماضية، واللجان المشتركة منذ عام 2009م.

وفي الإطار القانوني للعمل المشترك تمت مناقشة تفعيل القرار الخاص بانشاء “شركة خليج سرت لمشروعات الغاز ” بالشراكة مع شركة انبي، وشركة بتروجت وصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي، التي تأسست عام 2007 بمشاركة 24.5 % لشركة انبي ، 24.5% لشركة بتروجت، و51% صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي الليبي، وتم التأكيد على أهمية عودة الشركات المصرية للمساهمة في مشاريع قطاع النفط الليبي الواعد.