عودة جزئية للإنتاج بحقل الغاني النفطي

أكدت شركة الهروج للعمليات النفطية، اليوم الإثنين، العودة الجزئية لإنتاج حقل الغاني بفضل عناصر وطنية شابة.

وقالت الشركة إن إعادة إنتاج الحقل يأتي «ضمن مساعي لجنة الإدارة المستمرة من أجل إعادة وتأهيل الحقول النفطية»، فقد قامت لجنة الإدارة للعمليات والصيانة بزيارة للاطلاع على متطلبات العمل لإعادة الإنتاج من محطة الزناد بالحقل، وتذليل الصعاب وتحليل جميع المعوقات التي تواجه المستخدمين.

وأضافت: «بالرغم من قلة الإمكانيات و الظروف التي يمر بها القطاع إلا أن ماتم تحقيقه اليوم هو نتاج عمل دؤوب وجهد جماعي ساهم في عودة جزئية لإنتاج حقل الغاني».

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