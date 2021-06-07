تعليق العمل على خلفية الاعتداء المسلح على مقر بلدية عين زارة واختطاف العميد

أعلنت بلدية عين زارة، تعليق العمل بديوان البلدية على خلفية الاعتداء المسلح على مقرها الرئيسي بمحلة الفرناج دون أي صفة رسمية، والذي تعرض على إثره بعض الموظفين للضرب والسب والشتم، عدا عن اقتياد عميد البلدية، عبدالواحد البلوق، إلى جهة غير معلومة، وفقا للصفحة الرسمية للبلدية.

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