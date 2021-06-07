حرس السواحل الليبي ينقذ 59 مهاجرا غير شرعي من الجنسيات الإفريقية

تمكن زورق تابع لحرس السواحل الليبية، الإثنين، من إنقاذ 59 مهاجراً غير شرعي، من الجنسيات الإفريقية أثناء شروعهم في الهجرة غير الشرعية نحو الشواطئ الأوروبية.

وقال الناطق برئاسة أركان القوات البحرية، في إيجاز صحفي، اطلعت عليه” الساعة 24 ” إن عملية الإنقاذ جاءت بناء على نداء استغاثة، انطلق على إثرها الزورق (أوباري) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة للعملية إلى مكان تواجد القارب المطاطي الذي يقل المهاجرين .

وأشار إلى إنزال المهاجرين في قاعدة طرابلس البحرية، قبل نقلهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع رعاية المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

والإثنين الماضي، أنقذت قوات حرس السواحل الليبية 101 مهاجر غير شرعي «من الجنسيات الأفريقية» في عرض البحر المتوسط كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطي.