لجنة حقوقية: حسن الفغل موقوف على ذمة النيابة العامة

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا – Nchrl. إنها تابعت بإستغراب وأستياء كبيرين ما جاء في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الصادر بتاريخ 5_ يونيو الجاري بشأن ما أسمته بواقعة الاعتقال لحسن الفغل، رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الاخيار منذ 19_مايو الماضي.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة اليوم الاثنين أن “حسن الفغل، رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الاخيار، ليس بمعتقل خارج إطار القانون كما جاء في المغالطات التي حوها بيان البعثة، وإنما هو موقوف على ذمة النيابة العامة بمكتب المحامي العام الخمس، وذلك على خلفية شكاوي مقدمة أمام النيابة العامة ضد السيد الفغل بتهمة التزوير” .

وأضاف البيان” نبدي استغربنا الكبير من هذه المغالطات والمعلومات الخاطئة التي تضمنها بيان البعثة، والذي يوضح حجم افتقار قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لصحة المعلومات وضعف قدراتهم على التحقق من صحتها وعدم التزامهم بمعايير تقصي الحقائق في مثل هكذا حالات، وكما يتبين لنا ضعف التواصل مع السلطات الأمنية والقضائية لتحقق من صحة المعلومات الواردة إليهم بشأن ما تم ادعائه حول اعتقال السيد الغفل، وتبني معلومات مغلوطه ولا تمت للحقيقة بصلة، وكما هو متعارف عليه في التعاطي مع الشكاوي والبلاغات يستوجب التحقق مما يرد فيها من معلومات ودلائل وليس الأخذ برواية طرف وأحد، و الإعتماد عليها واعتبرها حقيقة مجردة”.

وأوضح البيان أنه يستوجب على قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إحترام أوامر النيابة العامة وسيادة القانون والعدالة في مثل هكذا حالات، وذلك بإعتبار أن القضاء الوطني لا سلطان عليه.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسحب البيان الصادر عنها بشأن اعتقال حسن الغفل، وذلك بإعتباره ليس معتقل خارج إطار القانون، وإنما كما هو موضح موقوف على ذمة النيابة العامة.