شركة الهروج: عودة الإنتاج جزئيا بحقل الغاني

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية اليوم الاثنين العودة الجزئية لإنتاج حقل الغاني رغم قلة الإمكانيات.

وأكدت شركة الهروج للعمليات النفطية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة رفقة فريق مختص من الإدارات الفنية بالاطلاع على متطلبات العمل لإعادة الإنتاج من محطة الزناد بحقل الغاني وتذليل الصعاب.

وبينت شركة الهروج أنه بالرغم من قلة الإمكانيات والظروف التي يمر بها القطاع إلا أنه جرى الإعادة الجزئية لإنتاج حقل الغاني بفضل عمل العناصر المحلية.