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العامة للكهرباء تناشد المؤسسات الحكومية والخاصة بترشيد الاستهلاك

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ناشدت  الشركة العامة للكهرباء، الموظفين بالمؤسسات الحكومية والخاصة المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء، بإقفال أجهزة التكييف والأدوات غير الضرورية بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية ، والحرص على فصل التيار الكهربائي عن سخانات المياه في فصل الصيف .

وأعلنت  الشركة العامة للكهرباء في إيجاز صحفي، انقطاع التيار اليوم الاثنين أكثر من 3 ساعات في الأجنحة الشرقية والغربية والجنوبية، مشيرة إلى أن الجناح الغربي والجنوبي سينقطع عنه التيار الاثنين نحو 4 ساعات ونصف وعن الجناح الشرقي 3 ساعات.

وطلبت الشركة من المواطنين في حالة وقوع زيادة في عدد ساعات طرح الأحمال الاتصال بها على الأرقام التالية: 0215825209 و201480090 و0214445042

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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