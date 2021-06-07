العامة للكهرباء تناشد المؤسسات الحكومية والخاصة بترشيد الاستهلاك

ناشدت الشركة العامة للكهرباء، الموظفين بالمؤسسات الحكومية والخاصة المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء، بإقفال أجهزة التكييف والأدوات غير الضرورية بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمية ، والحرص على فصل التيار الكهربائي عن سخانات المياه في فصل الصيف .

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء في إيجاز صحفي، انقطاع التيار اليوم الاثنين أكثر من 3 ساعات في الأجنحة الشرقية والغربية والجنوبية، مشيرة إلى أن الجناح الغربي والجنوبي سينقطع عنه التيار الاثنين نحو 4 ساعات ونصف وعن الجناح الشرقي 3 ساعات.

وطلبت الشركة من المواطنين في حالة وقوع زيادة في عدد ساعات طرح الأحمال الاتصال بها على الأرقام التالية: 0215825209 و201480090 و0214445042