جمال شلوف: بيان السفارة الأمريكية تضمن دعوةً لفتح الطريق الساحلي

قال جمال شلوف، الباحث والأكاديمي الليبي، إن بيان سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، الصادر اليوم، تضمن دعوة إلى فتح الطريق الساحلي سرت مصراتة.

كتب جمال شلوف، على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “سفارة الولايات المتحدة في بيانها اليوم الذي ادانت فيه تفجير بوابة أولا مازق، والذي ذكرت فيه أن هناك قوى مصممة على تقويض الاستقرار والوحدة وأنها ستقف مع الملتزمين ببناء مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا لليبيا، بما في ذلك إجراء الانتخابات في ديسمبر، توحيد مؤسسات البلاد، مكافحة الإرهاب، التنفيذ (الكامل) لاتفاق وقف إطلاق النار”.

أضاف الباحث السياسي والأكاديمي الليبي، إلى أن الإشارة إلي الكامل هنا يقصد بها فتح الطرق بما فيها الطريق الساحلي سرت مصراتة، على حد تعبيره.