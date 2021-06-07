الدبيبة: ليبيا لن تستطيع وقف الهجرة غير الشرعية بمفردها

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن ليبيا لن تتمكنها بمفردها من مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.

وقال خلال لقائه ظهر اليوم الاثنين، مفوضة الإتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون «إن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع لوحدها وقف هذه الظاهرة بل الأمر يحتاج لتعاون جدي من قبل الإتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ».

جرى اللقاء بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل، فيما حضره من جانب الليبي وزير الداخلية خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق اجديد.

وتمحور اللقاء حول مسألة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وسبل دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة هذه الظاهرة والعواقب السلبية الناتجة عنها كظاهرة الارهاب والتجارة بالاعضاء والبشر.

كما أكد المجتعون على ضرورة «قيام شراكة حقيقة وادارة للازمة كون الهجرة مسألة حساسة وتحتاج لمعالجات متنوعة ومختلفة، من إنشاء مشاريع تنموية بدول المصدر»، مشيرين إلى دعم للسلطات الليبية ببرامج تدريبية لعناصر جهاز مكافحة الهجرة وتطوير قدرات خفر السواحل الليبية.

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