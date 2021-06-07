عمال شركة الكهرباء بالمنطقة الغربية يطالبون بزيادة مرتباتهم

طالب عمال شركة الكهرباء بالمنطقة الغربية خلال وقفة احتجاجية، بزيادة مرتباتهم بنسبة تتماشى مع طبيعة عملهم، وصرف علاوة المناوبة، وتفعيل التأمين الصحي، إضافة إلى صرف الفروقات والمبيت، وجبر الضرر أثناء الواجب، وصرف العلاج لهم وتوفير معدات الأمن والسلامة.

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