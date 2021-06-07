خارجية البرلمان تدعو الحكومة للقيام بواجبها تجاه تأمين الجنوب

دعت لجنة الخارجية بمجلس النواب الحكومة للقيام بواجبها تجاه تأمين الجنوب ومكافحة الأنشطة الإجرامية والإرهابية وذلك على خلفية الهجوم الإرهابي في مدينة سبها.

وحثت لجنة الخارجية بمجلس النواب في بيان لها “لجنة 5+5 على سرعة العمل وتكثيف الجهود من أجل الوصول لتفاهمات توحد المؤسسة العسكرية وتضع حدا للانقسام الأمني” مطالبة “جميع الليبيين للتكاتف في مواجهة التحدي الإرهابي الذي يستهدف ضرب الاستقرار في البلاد ولا يستثني أحد”.

وأكدت اللجنة أنها تنتظر مزيدا من التفاصيل عنحادث الهجوم الإرهابي في سبها مبينة أنها تتابع “بقلق الأنشطة الإرهابية المتصاعدة في منطقة الساحل الإفريقي وتحركات المجموعات الإرهابية التي تستغل حال عدم الاستقرار السياسي والأمني في دول الساحل لتنفيذ مخططاتها الإجرامية”.

وجددت اللجنة “قلقها من وجود ارتباط بين تلك الجماعات وخلايا إرهابية محلية في الجنوب الليبي”.