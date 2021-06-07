مُحذرًا من تكرار سيناريو التفاف المؤتمر الوطني.. الغزال: الانتخابات حق أصيل للشعب

انتقد المحلل السياسي تكرار محاولة الالتفاف على مسألة انتخاب الرئيس من الشعب، على غرار ما فعله المؤتمر الوطني السابق، وبعده البرلمان بتأجيل الانتخاب المباشر.

وأكد الغزال، في تصريحات خاصة بقناتنا، أن انتخابات 24 ديسمبر البرلمانية والرئاسية، هي جزء لا يتجزأ من اتفاق سياسي كامل تم تنفيذ بعض من بنوده باختيار السلطة التنفيذية الموحدة المسماة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وأوضح أن الإخلال بأي من بنود الاتفاق الآن يعني إخلال بكل بنوده، بما في ذلك تشكيل الحكومة الموحدة، ما يعني أنها ستصبح باطلة وغير معترف بها بالنسبة لمن يريد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، قائلا: “ليس من المنطقي التنصل من الاتفاق السياسي بعد البدء في تنفيذ بنوده”.

وطالب بالابتعاد عن الحلول العاطفية المبنية على الخوف، قائلا: “الحل يكمن في الالتزام بإرادة الأغلبية وعدم الالتفاف حولها، والأهم من ذلك الاستفادة من دروس الماضي القريب”.

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