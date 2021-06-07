هذا ما قالته داخلية إيطاليا بشأن دول منشأ وعبور المهاجرين

أكدت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورجيزي خلال لقائها وزيرة الشؤون الأوروبية والدستورية في الحكومة النمساوية كارولين إدستادلر ضرورة العمل على اتفاقيات شراكة استراتيجية قوية مع بلدان المنشأ وعبور تدفقات الهجرة، بدءًا من ليبيا وتونس.

وقالت وزيرة الداخلية الإيطالية بحسب مذكرة للوزارة “يجب علينا جميعًا العمل معًا على المستوى السياسي حتى تضع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أيديها على الفور على اتفاقيات شراكة استراتيجية قوية مع بلدان المنشأ وعبور تدفقات الهجرة، بدءًا من ليبيا وتونس، لتعزيز عمليات الاستقرار الجارية هناك والمساهمة في تنميتها الاقتصادية” بحسب وكالة آكي.

واشارت مذكرة لوزارة الداخلية إلى أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد في روما “مناقشة القضايا المتعلقة بالمفاوضات حول الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء” المقترح من المفوضية الاوروبية، إضافة إلى “حماية الحدود الخارجية الأوروبية والحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تلعب دورًا رئيسيًا فيما يتعلق بتدفقات الهجرة”.