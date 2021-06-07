ليبيا الان

«خارجية النواب» بعد هجوم سبها: ندعو (5+5) إلى تسريع الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية

تم النشر منذُ 6 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب «الهجوم الإرهابي» الذي تعرضت له نقطة للبحث الجنائي قرب بوابة أبناء مازق في مدينة سبها، أمس الأحد.

وحثت اللجنة في بيان صادر الإثنين، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على «سرعة العمل وتكثيف الجهود من أجل الوصول لتفاهمات توحد المؤسسة العسكرية، وتضع جدا للانقسام الأمني».

ومساء الأحد، تبنى تنظيم «داعش» تفجير سيارة مفخخة قرب مفترق بوابة أبناء مازق في سبها، ما أسفر عن وفاة ضابطين وجرح 5 آخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية، حسب بيان وزارة الداخلية.

دعوة الحكومة لتأمين الجنوب الليبي
ودعت لجنة الشؤون الخارجية الحكومة إلى «القيام بواجبها تجاه تأمين الجنوب ومكافح الأنشطة الإجرامية والإرهابية»، مجددة قلقها من «وجود ارتباط بين المجموعات التي تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في دول الساحل وبين خلايا إرهابية محلية في الجنوب الليبي».

وفي وقت سابق الإثنين، دان بيان لتكتل فزان النيابي «الهجوم الإرهابي» في سبها، مطالبا بتغيير جميع القيادات العسكرية والأمنية في المنطقة «التي فشلت» في إرساء الأمن والاستقرار، وإحالتهم إلى التحقيق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • أي حكومه ستؤمن الجنوب أي حكومه الله هداك فيه حاجه اسمها حكومه في ليبيا فيه مكتب يشغله دبيبه وهو يأخذ الآوامر من الحكم العسكري التركي لطرابلس مالم يكن الآمر صادر من تركيا المسيطره علي طرابلس في احتلال رسمي يقابل بتعتيم اعلامي بشاعة الاحتلال فأي حكومه تناشد والله انك طيب ونيه يارجل … لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد

    رد