شلوف: بيان السفارة الأمريكية تضمن دعوةً لفتح الطريق الساحلي

قال الباحث والأكاديمي الليبي، جمال شلوف، إن بيان سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، الصادر اليوم، تضمن دعوة إلى فتح الطريق الساحلي سرت مصراتة.

شلوف، وعلى حسابه بموقع فيسبوك اليوم الإثنين، أضاف: “سفارة الولايات المتحدة في بيانها اليوم الذي ادانت فيه تفجير بوابة أولا مازق، والذي ذكرت فيه أن هناك قوى مصممة على تقويض الاستقرار والوحدة وأنها ستقف مع الملتزمين ببناء مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا لليبيا، بما في ذلك إجراء الانتخابات في ديسمبر، توحيد مؤسسات البلاد، مكافحة الإرهاب، التنفيذ (الكامل) لاتفاق وقف إطلاق النار”.

وأوضح الباحث السياسي والأكاديمي الليبي، إلى أن “الإشارة إلى الكامل هنا يقصد بها فتح الطرق بما فيها الطريق الساحلي سرت مصراتة”، على حد تعبيره.

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