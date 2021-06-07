“خارجية النواب”: على الحكومة القيام بواجباتها لتأمين الجنوب ضد الإرهاب

دانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي برئاسة النائب يوسف العقوري، التفجير الإرهابي الذي استهدف تمركز أمني شمال مدينة سبها، وأدى إلى استشهاد رئيس قسم البحث الجنائي فرع سبها، وضابط آخر مرافق له، وإصابة آخرين بجروح.

واستنكرت “اللجنة” العملية الإرهابية التي تبناها “داعش” في محاولة منه لزعزعة الأمن في المدينة، ودعت في بيان: الحكومة للقيام بواجباتها نحو الجنوب، وتأمينه ضد العمليات الإجرامية والإرهابية.

وأصدرت وكالة أعماق الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي بيانا أعلنت خلاله مسؤوليته عن هجوم سبها الإرهابي ضد ما أسمتهم ” طواغيت حفتر”.

وقال البيان :” بتوفيق الله وتعالي انطلق أحد فرسان الشهادة الأخ محمد المهاجر تقبله الله، بسيارته المفخخة نحو حاجز تفتيش لمليشيا الطاغوت حتفر في منطقة مازق الشمالي مدينة سبها وبعد أن توسط عناصرهم وآلياتهم فجر سيارته المفخخة مما أسفر عن مقتل 4 منهم على الأقل وبينهم ضابط يشغل منصب رئيس فرع البحث الجنائي وضابط آخر يشغل منصب رئيس الشؤون الإدارية للفرع، إضافة لإصابة أخرين وتدمير 3 آليات وإلحاق دمار كبير فى موقع التفجير والله الحمد منه”.