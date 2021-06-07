إقامة مراسم تسليم وتسلّم مركز شرطة حي الأندلس بطرابلس

بعد أشهر من العمل، أقيمت مراسم تسليم وتسلم مركز شرطة حي الأندلس النموذجي، بحضور وزير الداخلية العميد خالد مازن، ورئيس اللجنة المركزية للمتابعة والإشراف على أوجه الدعم الدولي، وبمشاركة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية لدى ليبيا، وسفير الاتحاد الأوروبي، وعدد من رؤساء وممثلي البعثات والمنظمات الدولية.

وتخلل الحفل عرض شريط وثائقي يوضح المراحل التي مرت على عملية تنفيذ مشروع المركز النموذجي، وأشادت كلمات الحضور بما تم إنجازه، فيما يعد المشروع نقطة انطلاق نحو مسيرة التجديد والتطوير لمكونات الوزارة.

وفي ختام الحفل تم توزيع عدد من الدروع تكريماً للجهود التي بذلت لإنجاح هذا المشروع. الذي يسعى القائمون من خلاله للنهوض بالشرطة لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية