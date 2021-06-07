الخارجية النيابية: ندعو جميع الليبيين للتكاثف في مواجهة التحدي الارهابي الذي يستهدف ضرب الاستقرار في البلاد ولا يستثنى أحد

أدانت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بأشد العبارات الهجوم الارهابي في مدينة سبها، وتبلغ خالص تعازيها ومواساتها القلبيه لعانلات الشهداء والجرحى .

الخارجية النيابية، وفي بيانها الذي اطلعت عليه قناتنا، قالت: “في الوقت الذي تنتظر اللجنة مزيد من التفاصيل عن الحادث، تتابع اللجنة بقلق الأنشطة الارهابية المتصاعدة في منطقة الساحل الافريقي وتحركات المجموعات الارهابية التي تستغل حال عدم الاستقرار السياسي والامني في دول الساحل لتنفيذ مخططانها الاجرامية”.

وجددت اللجنة قلقها من وجود ارتباط بين تلك الجماعات وخلايا ارهابية محلية في الجنوب الليبي، داعيةً الحكومة للقيام بواجبها تجاه تأمين الجنوب ومكافحة الانشطة الاجرامية والارهابية .

وحثت اللجنة، اللجنة العسكرية 5+5 على سرعة العمل وتكثيف الجهود من اجل الوصول لتفاهمات توحد المؤسسة العسكرية وتضع حدا للانقسام الأمني، داعيةً جميع الليبيين للتكاثف في مواجهة التحدي الارهابي الذي يستهدف

ضرب الاستقرار في البلاد ولا يستثنى احد.

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