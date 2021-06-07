الدبيبة لـ”الاتحاد الأوروبي”: لن نستطيع الحد من الهجرة ونحتاج لتعاونكم

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، اليوم الإثنين، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية «إيلفا جوهانسون»، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «خوسيه سباديل»، وحضور وزير الداخلية «خالد مازن» ووزير الدولة لشؤون الهجرة السيد «اجديد معتوق اجديد».

وبحسب إيجاز صحفي للحكومة، بحث اللقاء مسألة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وسبل دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة هذه الظاهرة والعواقب السلبية الناتجة عنها كظاهرة الإرهاب والتجارة بالأعضاء والبشر.

وأكد الدبيبة على أن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع لوحدها وقف هذه الظاهرة بل الأمر يحتاج لتعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ.

كما أشار المجتمعون إلى ضرورة قيام شراكة حقيقة وإدارة للازمة كون الهجرة مسألة حساسة وتحتاج لمعالجات متنوعة ومختلفة، من إنشاء مشاريع تنموية بدول المصدر، وكذلك دعم للسلطات الليبية ببرامج تدريبية لعناصر جهاز مكافحة الهجرة وتطوير قدرات خفر السواحل الليبية.