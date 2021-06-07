الدبيبة للاتحاد الأوروبي: لن نستطيع الحد من الهجرة ونحتاج لتعاونكم

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ظهر اليوم الاثنين، مفوضة الإتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل، ومن جانب الليبي حضر اللقاء وزير الداخلية خالد مازن ووزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق اجديد.

وتمحور اللقاء حول مسألة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وسبل دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة هذه الظاهرة والعواقب السلبية الناتجة عنها كظاهرة الارهاب والتجارة بالاعضاء والبشر، وأكد الدبيبة أن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع لوحدها وقف هذه الظاهرة بل الأمر يحتاج لتعاون جدي من قبل الإتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ.