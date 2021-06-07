الدبيبة يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا جوهانسون، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه سباديل، ومن الجانب الليبي وزير الداخلية، ووزير الدولة لشؤون الهجرة.

وتمحور اللقاء حول مسألة الهجرة غير القانونية، وتهريب البشر، وسبل دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة هذه الظاهرة.

وأكد الدبيبة أن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع لوحدها وقف هذه الظاهرة، بل الأمر يحتاج لتعاون جدي من الاتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ.

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