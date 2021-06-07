وزير الشؤون الاجتماعية تتفقد المركز الوطني للأورام ببنغازي

أجرت وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ظهر اليوم الإثنين، بجولة تفقدية للمركز الوطني للاورام ببنغازي على هامش زيارتها للمنطقة الشرقية وكان في استقبالها وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي و مدير مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي.

وتجولت وزيرة الشؤون الاجتماعية صحبة وزير الصحة ومرافقيهما داخل أروقة واقسام المركز الوطني للأورام بنغازي للأطلاع على مستوى الخدمات التي يقدمها المركز لهذه الشريحة وكذلك الاطلاع على بعض التحويرات التي يقوم بها المركز بإضافة بعض الملحقات المهمة ومن بينها المسح الذري.

وفي ختام الزيارة أكدت الكيلاني على أهمية تنفيذ هذه المرافق وأعطت الإذن بتنفيذ المشاريع على المساحة المتاحة والتي تتبع وزارة الشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي من خلال تخصيص قطعة الأرض التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي فرع بنغازي لأستكمال المشروع مؤكدة حرص الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي على الدعم الكامل و اللامحدود لهذه الشريحة .