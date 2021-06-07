ليبيا الان

للمرة الثانية.. ملابس وزيرة الخارجية محل اهتمام آمنة امطير: تحتاج دورة لتمثل الدولة

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

للمرة الثانية، تكن فيها ملابس وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، محط اهتمام آمنة امطير عضو مجلس الدولة الاستشاري عن كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا.

وكتبت امطير على حسابها بموقع فيسبوك اليوم: “وزيرتنا.. علقتوا على البدلة البيضاء، لبستلكم جنان نوار.. بالله وين المراسم متاع الخارجية وين مدربين البروتوكولات؟” وفق تعبيرها.

وواصلت “امطير”: “فيه بروتوكول اسمه بروتوكول الملابس عطوها دورة فيه راهي تمثل الدولة الليبية، وواجهة للدولة” وفق قولها.

انتقاد آمنة امطير، ملابس وزيرة الخارجية، هو الثاني، بعدما زعمت في وقت سابق، أنها حرصت على ارتداء الأبيض والأزرق (ألوان علم إسرائيل)، في لقاء نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود قبل أيام، وفق تعبيرها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مقيوله من قديم الزمان الجمل لا يري عوج رقبته بينما يري اعوجاج رقاب الجمال الآخري فالسيده آمنه امطير التي تطل علينا اطلاله عاديه لقد عذرنا الجمل ووجدنا له العذر لأنه لا توجد مرآة في الصحراء حتي ينظر اليها ويقيم نفسه قبل ما يقيم شكل رقبة الجِمّال غيره ولكن آمنه امطير أكيد عندها مرآه تنظر الي نفسها فيها أثناء ترتيب هندامها قبل ألتقاط الصوره ومع هذا لا توجد مقارنه بين اطلالة الوزيره التي تبدو فيها مرتبه الهندام ومقبوله شكلا ومضمونا بينما اطلالة آمنه امطير عليها ملاحظات كثيره وليست أروع من الوزيره

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    • أ أ أ هنا اوقف عند حدك يا زيدان زايد. لا تتكلم عن هندام ورشاقة وجمال السيده امطير لانها واحده وحيده في رونقها ليس لها مثيل فهي شيك chick هي هي الوجه الليبي الرائع الحلو البهيج وعيونها القاتله فماذا لو كانت عارضة ازياء؟؟[email protected]

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  • ام طيز جنس ثالث لا نافعة ست ولا نافعة راجل فهى خالية من اى انوثة وليس عندها اى حياء وشها مكشوف ولا تعرف الكسوف متعودة دايما تنحى البربطوز الذى تلبسه امام الخروف ومن حسن حظها ان زوجها مخصى من حريم السلطان ولا يعنيه خلوها من الانوثة !!
    يامطيز واذا بليتم فاستتروا فشعر رجلك اكبر من شعر اى راجل وشعرتك مليئة بالحشرات ويعشش فيها العنكبوت يامعفنة !!!

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