للمرة الثانية.. ملابس وزيرة الخارجية محل اهتمام آمنة امطير: تحتاج دورة لتمثل الدولة

للمرة الثانية، تكن فيها ملابس وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، محط اهتمام آمنة امطير عضو مجلس الدولة الاستشاري عن كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا.

وكتبت امطير على حسابها بموقع فيسبوك اليوم: “وزيرتنا.. علقتوا على البدلة البيضاء، لبستلكم جنان نوار.. بالله وين المراسم متاع الخارجية وين مدربين البروتوكولات؟” وفق تعبيرها.

وواصلت “امطير”: “فيه بروتوكول اسمه بروتوكول الملابس عطوها دورة فيه راهي تمثل الدولة الليبية، وواجهة للدولة” وفق قولها.

انتقاد آمنة امطير، ملابس وزيرة الخارجية، هو الثاني، بعدما زعمت في وقت سابق، أنها حرصت على ارتداء الأبيض والأزرق (ألوان علم إسرائيل)، في لقاء نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود قبل أيام، وفق تعبيرها.