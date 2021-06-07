المنفي يُجدد تمسكه بإخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة

جدد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الإثنين، تمسكه بالسيادة الوطنية وإخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي بأعضاء الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار، ضم أعضاء ممثلين عن 13 دائرة انتخابية، حيث بحث معهم دعم خارطة الطريق الحالية التي تقود إلى انتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري.

وأكد المنفي على أهمية إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين الليبيين، وتوحيد كل مؤسسات الدولة، ودعم وقف إطلاق النار ومتابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وبحسب بيان لمكتب المنفي الإعلامي، فقد أشار أعضاء الهيئة إلى ضرورة دعم مشروع المفوضية الوطنية للمصالحة لجمع الفرقاء ولم شمل أبناء الوطن الواحد.

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