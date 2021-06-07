الدبيبة: ليبيا لن تستطيع وحدها وقف الهجرة وتهريب البشر

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أن ليبيا- كونها دولة عبور- لن تستطيع لوحدها وقف ظاهرة الهجرة غير القانونية وتهريب البشر، مؤكدا أن “الأمر يحتاج لتعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ”.

وجاءت تصريحات الدبيبة خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين، في طرابلس، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل، ومن جانب الليبي حضر وزير الداخلية خالد مازن، ووزير الدولة لشؤون الهجرة اجديد معتوق اجديد.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، فقد تمحور اللقاء حول مسألة الهجرة غير القانونية وتهريب البشر، وسبل دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة هذه الظاهرة، والعواقب السلبية الناتجة عنها كظاهرة الإرهاب والتجارة بالأعضاء والبشر.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة قيام شراكة حقيقة وإدارة للأزمة، كون الهجرة مسألة حساسة وتحتاج لمعالجات متنوعة ومختلفة، من إنشاء مشاريع تنموية بدول المصدر، وكذلك دعم للسلطات الليبية ببرامج تدريبية لعناصر جهاز مكافحة الهجرة، وتطوير قدرات خفر السواحل الليبي.

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