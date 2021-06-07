مركز بنغازي الطبي يعلن وصول شحنة تجهيزات خاصة له مقدمة من وزارة الصحة

أعلنت إدارة مركز بنغازي الطبي، اليوم الإثنين، استلامها احتياجاتها من الأجهزة والمعدات الطبية دعمًا من وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، حتى “يستعد المركز الطبي لاستبدال المعدات الجديدة بالقديمة، ومن المستهلك منها والتالف نحو تطوير مستوى الخدمات الطبية لديها، وذلك لاحترام كرامة وحقوق المرضى من خلال تقديم الرعاية الطبية والخدمات المساندة بشكل إحترافي”، بحسب منشور للمكتب الإعلامي بالمركز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتابع المكتب: “يأتي هذا الدعم تنفيذًا لاتفاق بين إدارة مركز بنغازي الطبي ووزارة الصحة، والتي أثمرت نتائجها إلى تزويد المستشفى بعدد من الأجهزة الطبية والمعدات، وشملت الشحنة على أسرة وأجهزة ومعدات وكراسي متحركة”.

وأضاف: “وجهت مدير عام مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي، الشكر لوزير الصحة، لدوره فى تلبية احتياجات القطاع الصحي وتطوير المستشفيات المركزية والعامة وتزويدها بالأجهزة الطبية والمعدات، مشيرةً إلى أنه جاري تجهيز أماكن تشغيل الأسرة والاجهزة تمهيدًا لتشغيلها وتلبية احتياجات المرضى لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم”.

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