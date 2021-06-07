“قصر القذافي الطائر ” يصل تركيا كمحطة أخيرة للصيانة قبيل العودة إلى ليبيا

كشف موقع “فرانس بلو” الفرنسي ، تفاصيل تطورات ملف الطائرة الرئاسية التي كان يستخدمها العقيد الراحل القذافي، وهي طراز “إير باص إي 340-200″ وتعرف بـ”القصر الطائر”.

وقال التقرير، إن الطائرة وصلت إلى مطار أتاتورك في تركيا لاستكمال عمليات الصيانة التي خضعت لها طوال عدة سنوات، قادمة من مطار “بربينيان ريفسالت” جنوب فرنسا، مشيرة إلى أن هذه المرحلة من الصيانة هي الأخيرة قبل عودة “القصر الطائر” ذات المحركات الـ4 إلى الخدمة في ليبيا. مشيرًا إلى أنها وصلت إلى فرنسا عقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل القذافي وتعرضها لإطلاقات رصاص، من دون أن يتسبب ذلك في إصابات في دواخلها.

وفند التقرير السنوات التي خضعت لها الطائرة في أعمال الصيانة في مجمعات شركة “إياس إندستريز” المختصة في صيانة وإصلاح الطائرات، والمتعاقدة مع الخطوط الجوية الفرنسية، مشيرا إلى أن الطائرة وصلت إلى فرنسا في أغسطس من العام 2012 لتقلع يوم الجمعة الماضي منها للمرة الأخيرة باتجاه تركيا، بعد أن أجرت لعدة أسابيع اختبارات وإقلاع في سماء إقليم كاتالونيا الإسبان، مؤكدًا أن المشاكل القانونية حولها فرضت عليها إقامة جبرية على الأراضي الفرنسية.