افتتاح البازار الصيفي للخياطة والأشغال اليدوية

افتتحت مجموعة من السيدات بمدينة هون، البازار الصيفي للخياطة والأشغال اليدوية المنوع الأول بالمدينة، حيث اشتمل على مختلف أنواع الملابس والمشغولات اليدوية والتي لاقت إقبالا من السيدات والأسر.
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قناة ليبيا
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