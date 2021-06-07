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افتتاح البازار الصيفي للخياطة والأشغال اليدوية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

افتتحت مجموعة من السيدات بمدينة هون، البازار الصيفي للخياطة والأشغال اليدوية المنوع الأول بالمدينة، حيث اشتمل على مختلف أنواع الملابس والمشغولات اليدوية والتي لاقت إقبالا من السيدات والأسر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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