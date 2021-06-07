“العامة للأطباء “: نطالب الدبيبة بعزل الغرابلى لوصفنا بـالميلشيات

طالبت النقابة العامة لأطباء ليبيا، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بتقديم اعتذار رسمي ورد اعتبار لكافة الكوادر الطبية والطبية المساعدة على مستوى البلاد وعزل طارق الغرابلي مدير إدارة دعم القرار بالمجلس الرئاسي من منصبه فوراً وتقديمه للتحقيق بشأن وصفة العناصر الطبية والطبية المساعدة بــ” الميليشيات .

وأكدت النقابة فى خطاب تحصلت ” الساعة 24 ” علية أن هذا التعبير المشين والمهين للكوادر الطبية والطبية المساعدة من أبناء الوطن من الجيش الأبيض وخط الدفاع الأول ضد المرض .

واختتمت النقابة خطابها بأن النقابات العامة وفروعها سترفع قضية بالسب والقذف العلني لدى القضاء الليبي ضد المدعو طارق الغرابلي.