بنغازي الطبي يتسلم أجهزة ومعدات حديثة من وزارة الصحة

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

07 June, 2021

استلم مركز بنغازي الطبي صباح اليوم الاثنين احتياجاته من الأجهزة والمعدات الطبية مرسلة من وزارة الصحة بتعليمات من وزير الصحة الاستاذ الدكتور علي الزناتي، حيث ستحل الأجهزة والمعدات الجديدة بديلا للمستعملة حاليا، والتى منها المستهلك والتالف .

واوضح مكتب الاعلام بالمركز أن هذه الاجهزة ستعمل على تطوير مستوى الخدمات الطبية ، وتحقق مستوى أعلى احترام كرامة وحقوق المرضى من خلال تقديم الرعاية الطبية والخدمات المساندة بشكل إحترافي.

واضاف المكتب الاعلامي أن مديرة عام المركز الدكتورة فتحية العريبي اصدرت التعليمات بمباشرة تجهيز أماكن تشغيل الأسرة والاجهزة تمهيدًا لتشغيلها وتلبية احتياجات المرضى لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم.

ويأتي هذا الدعم تنفيذًا لاتفاق بين إدارة مركز بنغازي الطبي ووزارة الصحة، والتي أثمرت نتائجها عن تزويد المستشفى بعدد من الأجهزة الطبية والمعدات، وشملت الشحنة على أسرة وأجهزة ومعدات وكراسي متحركة.