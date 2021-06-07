وزير الداخلية: إنقاذ أكثر من 9000 مهاجر هذا العام

أعلن وزير الداخلية خالد مازن إنقاذ 9216 مهاجر غير شرعي هذا العام مقابل 7106 مهاجر خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء مازن اليوم الاثنين بديوان رئاسة الوزراء مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون وبحضور عدد من رؤساء الأجهزة ومدراء الادارات ذات العلاقة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وأكد مازن خلال اللقاء أن مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست مشكلة ليبية بل ظاهرة دولية تتطلب تعاون الجميع من أجل إيجاد الحلول لها، مشددا على ضرورة اتباع نهج مشمول لمحاربة المهربين وتعزيز الوضع الإنساني.

وأضاف الوزير بأن اكتظاظ مراكز التجميع والعودة بالمهاجرين يستلزم السرعة بتسهيل رحلات العودة الطوعية وإعادة التوطين.

ودعا الوزير الإتحاد الأوروبي لتقديم الدعم والتسهيلات الممكنة من أجل احتواء هذه الظاهرة.