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التكبالي: حكومة الوحدة الوطنية انحازت مبكرا للتشكيلات المسلحة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن التحدي الأكبر أمام توحيد المؤسسة العسكرية هو علاقة الجيش الوطني الليبي بحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح التكبالي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن حكومة الوحدة الوطنية انحازت مبكراً للتشكيلات المسلحة في طرابلس واعتبرتها جيشاً بديلا، ولا تنظر بجدية لدور الجيش وتضحياته التي قدمها خلال محاربته الإرهاب.

وحذر النائب البرلماني من نتائج «السياسات المزدوجة التي تمارسها الولايات المتحدة في البلاد»، موضحاً أن «أمريكا تدرك أن الجيش كيان عسكري منظم ويعد القوة الحقيقية التي يمكن الاعتماد عليها في محاربة الإرهاب والتطرف بالبلاد، والموقف كذلك بالنسبة للميليشيات في الغرب، وهذا يرجع إلى أنها لا تريد وضع البيض كله في سلة واحدة».

وحذر التكبالي من تحدٍ داخلي متمثل في الوضع الأمني ببعض المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، وقال: «الليبيون لديهم ثقة كبيرة بالجيش ويتعاملون معه بكونه حامي الحمى وباسط الأمن بمواقع سيطرته هناك، وعليه فإن وجود أي خلل أمني قد يؤثر على سمعة الجيش».

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الدبيبة بيلعب بالنار ولانه حمار اول من ستحرقه فمهما فغل فلا يمكن لجرذان العبط ان تصبح جيشا نظاميا مهما فعل بينما الجيش الوطنى يزداد قوة وفى النهاية سيتمكن من تفكيك المليشيات عقب فشل الدبيبة فى اجراء انتخابات فهو يسير للخلف ويصعد للهاوية

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  • لم يكن خافي أحد منذ اليوم الأول انها حكومه ليبية الشخوص تركيه الهوي مليشياويه الميول أخوانيه المضمون وانت يا أساذ التكبالي سيد العارفين لقد شذ رئيسها عن العرف الدبلوماسي وعن وقواعد البرتكول حيث تصرف كوزير معتمد وزار تركيا او بالأحري أستدعاه اردوغان وزار مصر وطبرق قبل ما تنال حكومته ثقة البرلمان وهذا له دلالات علي انه معين من استيفاني بالتشاور مع رئيس النظام الاردوغاني بمباركة الاخواني في ليبيا هي حكومة الضحك علي الذقون بالأمس حضر رئيسها اختفالات العصابات الارهابيه بتفريخ خليه ارهابيه او ما سميت تخريج دفعه من الارهابيين الجدد

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  • تصور هذا الدبدوبة يسافر الى باريس وروما التى من معام رئيس المجلس الرئاسى ولا يسافر الى بنغازى وسبها حتى بعد العملية الارهابية مما يؤكد انه يسير على خطى فاسد السراق ولكن بغباء اكثر

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  • على مجلس النواب سحب الثقة من الدبيبة رئيس حكومة الوحلة الطينية فهو خالف معايير اختيار الوزراء التى اعلنها قبل منحه الثقة وهى ان يعمل بكافة انحاء ليبيا بينما هو لم يخرج من عباءة السراج ويعتبر ان الجيش الوطنى يحتل اقليمى برقة وفزان وسرت ويمنع عودتها لحضن الارهاب !!

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