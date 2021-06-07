وزير الداخلية يبحث الأوضاع الأمنية في طبرق

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع مدير أمن طبرق عميد خالد البسطه اليوم الاثنين الأوضاع الأمنية داخل المدينة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس مناقشة الأوضاع الأمنية داخل مدينة طبرق والمشاكل والعراقيل التي تواجه المديرية وإيجاد الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل الأمني داخل المدينة.

واستمع مازن لشروح وافية حول الوضع الأمني داخل المدينة والجهود التي يبذلها رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن والاستقرار.