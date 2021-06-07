وزير الإسكان يطالب عمداء البلديات بتحديد ضوابط تعويضات المباني المتضررة في حرب التحرير

طالب أبو بكر محمد الغاوي، وزير الإسكان والتعمير، عمداء البلديات، ورؤساء المجالس التسييرية، لعدد من البلديات، بتحديد أسس وضوابط تقدير قيمة التعويضات وآلية سدادها عن المباني المتضررة أو المدمرة كلية نتيجة حرب التحرير لسنة 2011.

وأكد «الغاوي» في بيان، رصدته «الساعة 24»، أنه بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 271 ) لسنة 2012، وحيث أن الوزارة لم تتمكن من استكمال إجراءات صرف التعويضات لمستحقيها بسبب عدم استيفاءكم للمستندات المطلوبة من ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية عليه يطلب منكم إحالة المستندات التالية خلال أجل أقصاه أسبوعين من تاريخ هذا الكتاب حتى تتمكن الوزارة من صرف التعويضات المشار إليها أعلاه.

وأوضح البيان، أن المستندات هي: “إحالة اسم المصرف ورقم الحساب الخاص بالتعويضات في البلدية، و قرار اعتماد إجراءات اللجان المختصة بالتعويضات المشكلة من طرفكم، وإفادة بصرف التعويضات لمستحقيها وفق الكشوفات المعتمدة من الوزارة”.

على أن تحال نسخة من الإجراءات المطلوبة أعلاه إلى فرع ديوان المحاسبة وفرع هيئة الرقابة الإدارية الواقعة في نطاقها البلدية.