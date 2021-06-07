عون: بالإمكان إنشاء مصفاة لتكرير النفط بالجنوب إذا توفر التمويل

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إمكانية إنشاء مصفاة لتكرير النفط في الجنوب الليبي حال توفر التمويل اللازم لها.

وقال عون في تصريحات نشرتها منصة “حكومتنا”، إنه بالإمكان تنفيذ إنشاء مصفاة لنفط بالجنوب تسد حاجة السكان من المحروقات وغيرها، مشيرا إلى أن الحديث عن هذا الموضوع والتخطيط له استمر لسنوات سابقة، وصدر قرار بإنشاء المصفاة سنة 2018.

وأوضح الوزير أنه من الناحية الفنية فبالإمكان القيام بالمشروع وإنجازه إذا توفر التمويل الكافي في مدة سنتين إلى 3 سنوات.

وعن موقع المصفاة، لفت عون إلى أن المصفاة في العادة توضع في المكان الأكثر كثافة سكانية واستهلاكا، مرجحا أن يتم ذلك بالقرب من أوباري أو سبها أو براك الشاطئ، وسيكون إمدادها بالنفط الخام من حقل الشرارة.

ونوه الوزير بشأن الجهة المسؤلة عن المصفاة، قائلا: “القرار بداية كان بإنشاء شركة خاصة للمصفاة ثم تم إلحاق هذه المصفاة بشركة زلاف والمسؤول الثاني عنها مؤسسة النفط ثم الوزارة”.