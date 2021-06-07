رئيس المجلس الرئاسي يستقبل أعضاء الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار

طرابلس 07 يونيو 2021 (وال)- استقبل السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الإثنين، أعضاء الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار.

هذا وبحث اللقاء الذي ضم أعضاء ممثلين عن (13) دائرة انتخابية، دعم خارطة الطريق الحالية التي تقود إلى انتخابات 24 ديسمبر من العام الجاري.

وأكد السيد الرئيس خلال اللقاء على أهمية إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين الليبيين، مشيرًا إلى تمسكه بالسيادة الوطنية، وإخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد كل مؤسسات الدولة، ودعم وقف إطلاق النار، ومتابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.

من جهته، أشار أعضاء الهيئة إلى ضرورة دعم مشروع المفوضية الوطنية للمصالحة لجمع الفرقاء ولم شمل أبناء الوطن الواحد. (وال) س خ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال