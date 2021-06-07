بلدي طبرق يدشن عدد من المشروعات لحل أزمات المياه والصرف الصحي 

عقد المجلس البلدي اجتماع اليوم الاثنين بمكتب عميد البلدية لبحث المشكلات التى تواجه عدد من الأحياء في المدينة .

وأكد المجلس البلدي طبرق، اليوم الإثنين، في إيجاز صحفي، عبر حسابها على فيسبوك، أن “وزارة الموارد المائية أرسلت لجنة فنية من بعض المهندسين، لحل مشاكل المياه والصرف الصحي والبدء في مشروعات مياه في عدد من الأحياء بالمدينة”.

وأشار المجلس إلى أن وزير الموارد المائية طارق بوفليقة استجاب لطلب رئيس المجلس فرج بوالخطابية بحل مشاكل المياه وتنفيذ عدد من المشروعات الهامة لهذا الغرض في طبرق.

وأوضح البيان، أنه عُقد اجتماع، الإثنين بمكتب عميد البلدية والاتفاق مع اللجنة على تنفيذ مشاريع مياه في أحياء: الأندلس وإشبيلية والزهور، وكذلك شركة صرف صحي في أحياء عبدالمنعم رياض والمطار القديم؛ على أن يتم الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات لحل المشاكل التي تواجه المواطنين في هذه الأحياء.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع حضره مدير جهاز الإسكان والمرافق ومدير مكتب المشروعات بالبلدية؛ فيما قدم عميد بلدية طبرق شكره لوزير الموارد المائية على وقوفه لحل مشاكل البلدية في المياه والصرف الصحي.