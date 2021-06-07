خلال اجتماع طارئ .. المنفي يصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية لكشف المتورطين في تفجير سبها وتقديمهم إلى العدالة

طرابلس 07 يونيو 2021 (وال)- عقد المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي اليوم الإثنين، اجتماعًا طارئُا بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة، بشأن تطورات التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش بمديرية أمن سبها.

هذا وأصدر رئيس المجلس خلال الاجتماع، قرارًا بتشكيل لجنة يرأسها السيد وزير الداخلية، بعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات العامة، ومنسق مكتب مكافحة الإرهاب، بهدف جمع المعلومات وكشف المتورطين وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، وتوفير الدعم اللازم والاحتياجات العاجلة للأجهزة الأمنية بالجنوب، ووضع الآليات والخطط لمكافحة الإرهاب في كافة مناطق ليبيا.

وجدّد رئيس المجلس الرئاسي إدانته للهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته شهداء الواجب، مؤكدًا أن مثل هذه الجرائم لن يفلت مرتكبوها من العقاب. (وال) ف م/ ر ت

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