مع غياب “مصل العقارب”.. مستشفى إدري يُعالج المصابين بالأعشاب

معاناة قديمة تتجدد في إدري مع دخول فصل الصيف، وما يصاحبه من لدغات العقارب، والتي لم يتوفر المصل الخاص بها حتى الآن.

ويعاني مستشفى إدري العام، والذي يستقبل يوميا ما يقارب من خمس إلى سبع حالات، من أجل الحصول على المصل الخاص بلدغات العقارب، حيث استقبل خلال الأسبوع حالتي وفاة لأطفال لا تتجاوز أعمارهم الخمس سنوات نتيجة اللدغات.

وأطلق المستشفى نداء استغاثة لتوفير مصل العقارب، وذلك لتزايد أعداد حالات الإصابة بلدغات العقارب، حيث خاطبت إدارة المستشفى جهاز الإمداد الطبي فزان والمستشفيات القريبة ووزارة الصحة دون جدوى.

يشار إلى أن المنطقة الجنوبية بالكامل لا يوجد فيها مصل للدغات العقارب، فلجأ العاملون بالمستشفى لعلاج الحالات عن طريق الطب البديل والأعشاب.

ويُغطي المستشفى ما لا يقل عن خمس مناطق، ولذلك يستقبل حالات أكثر من الإصابة بلدغات العقارب، ومع عدم توفير المصل حتى الآن تزداد المخاوف من حدوث حالات الوفاة في تلك المناطق.

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