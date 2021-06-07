موظفو الكهرباء ينتفضون للمطالبة بحقوقهم المتأخرة

تحرك موظفو الشركة العامة للكهرباء في أكثر من مدينة، للمطالبة بحقوق مادية متأخرة قالوا إنها أثرت على معيشتهم كثيرا.

ففي مدينة سرت، أصدر الموظفون بيانا، طالبوا فيه بصرف المستحقات والتسويات المالية المتأخرة، واعتماد نظام التأمين الصحي وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

وفي إدري الشاطئ، نفذ موظفو الشركة العامة للكهرباء، وقفة احتجاجية طالبوا فيها الحكومة ومجلس النواب بزيادة رواتبهم أسوة بالقطاعات الحكومية الأخرى. كما طالب المحتجون بتوفير التأمين الصحي لهم والمكافأة السنوية، والمعدات اللازمة للعمل.

وفي مدينة القبة، خرج العاملون بالشركة العامة للكهرباء، بوقفة احتجاجية، وطالبوا بصرف المستحقات والتسويات المالية المتأخرة وتوفير متطلبات الأمن والسلامة لمعدات العمل الميداني وتفعيل علاوة الخطر.

أما في مدينة سبها، طالب عدد من موظفي “الشركة العامة للكهرباء” بتفعيل التأمين الصحي وصرف المستحقات المتأخرة لهم وتوفير وسائل الأمن والسلامة وتدريب العاملين وتأهيلهم.

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