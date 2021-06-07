القبض على شخص متهم بالاستيلاء على تجهيزات لمكافحة «كورونا» مخصصة لمنطقة زمزم

أمر النائب العام المستشار الصديق الصور بإعادة تجهيزات طبية مخصصة لمكافحة جائحة كورونا إلى الجهات المختصة بمنطقة زمزم بعدما حاول عدد من الأشخاص الاستيلاء عليها، فيما أعلن قسم الإعلام بمكتب النائب العام، مساء اليوم الاثنين، القبض على أحد المتهمين في الواقعة.

وتعود الواقعة بحسب ما نشره قسم الإعلام بمكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك» إلى بلاع تقدم به الممثل القانوني للجنة التسييرية بمنطقة زمزم وضواحيها (100 كلم جنوب مصراتة) متهما عدد من الأشخاص بإنشاء جسم تحت مسمى «المجلس الاجتماعي» ومراسلة هيئات ومؤسسات عامة دون سند يخولهم ممارسة العمل العام.

وأوضح المصدر أن مقدم البلاغ أفاد بأن المعنيين «استلموا استنادا على ذلك منقولات متمثلة في معدات طبية وغرف مجهزة مخصصة للعزل في إطار الخطة الموضوعة لمجابهة جائحة فيروس كورونا، وعمدوا بعد ذلك إلى نقلها وتخزينها في مكان لا يخضع لسلطة الجهة المختصة بغية التصرف فيها».

وأضاف أن النائب العام أمر الجهات الضبطية بمباشرة الملاحقة الجنائية بناء على ذلك، لدواعي المصلحة العامة و«أن تستهل إجراءاتها بالانتقال إلى حيث وجود المنقولات ومعاينتها ونقلها إلى مقر الجهة تمهيدا لتسليمها للجهة الإدارية المختصة بالمنطقة وضبط كل من يطاله الاتهام».

وذكر المصدر أن الجهات الضبطية التي نفذت الملاحقة الجنائية بناء على أمر النائب العام هي «عناصر قوة العمليات المشتركة بمعية عناصر مديرية الأمن ومركز شرطة منطقة أبوقرين»، مشيرا إلى أنها توصلت إلى المعدات وغرف العزل التي تم الاستيلاء عليها، و«ألقت القبض على حائزها الذي أقر بواقع نقلها من منطقة زمزم إلى مدينة أخرى».

وبناء على تلك الإجراءات أمر النائب العام «بتسليم المعدات وحجرات العزل للجهة الإدارية بالمنطقة لاستعمالها في الوجه المخصصة له واستمرار إجراءات الاستدلال عن الوقائع المجرمة الاخرى التي أفصح عنها في البلاغ المشار إليه» وفق مكتب الإعلام.

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