البعثة الأممية تدين هجوم سبها الإرهابي

أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي وقع في سبها والذي تبناه تنظيم داعش، وأسفر عن مقتل عدد من الضباط العسكريين وإصابة آخرين.

وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في بيان نشرته البعثة، عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكّد المبعوث الخاص كوبيش: “إن هذه الحادثة هي تذكير قوي بأن ارتفاع معدل تحركات المجموعات المسلحة والإرهابيين لا يؤدي إلا الى زيادة مخاطر انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة”، ويضيف: “نكرر دعواتنا للحاجة الملحة لبدء عملية توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا من أجل تعزيز أمن الحدود والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية“. وفق نص البيان.