الورفلي: تنظيم داعش الإرهابي يتحرك في المناطق التي تعاني من أزمات سياسية

أكد المحلل السياسي العربي الورفلي، أن “تنظيم داعش الإرهابي يتحرك في المناطق التي تعاني من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، مثل منطقة الشمال الأفريقي وصولا لدول الصحراء الأفريقية والتي وجد فيها البيئة المناسبة لنموه”.

الورفلي، وخلال تصريحات صحفية، أوضح أن التنظيم الإرهابي والذي هزم في الشرق اللييي على يد الجيش، تفرق أعضاؤه في الجنوب بعد هزيمتهم الثانية في سرت، وشكلوا خلايا نائمة تنهض بين الحين والآخر للقيام بعمليات انتحارية محدودة

وأوضح، أن رسالة التنظيم من عملية سبها الإرهابية كانت بمثابة إثبات لتواجده، وزعزعة الاستقرار وجر الجيش الليبي إلى حرب لإفشال المساعي الرامية للانتخابات القادمة.

واختتم المحلل تصريحاته قائلا: “الجيش الليبي لا زال في حالة حرب مع تلك التنظيمات الإرهابية (القاعدة وداعش وغيرها)، وفق الأهداف المعلنة، مشيرًا إلى إعلان حالة الطوارئ بمنطقة سبها منذ أمس، في الجنوب، ليتم ملاحقة التنظيم والحد من قوته واقتلاع جذوره”.

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