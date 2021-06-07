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مستنكرة الحادث الإرهابي.. سفارة المملكة المتحدة: ندعم ليبيا في مواجهة مرتكبي أعمال العنف

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعربت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، عن استنكارها للهجوم الإرهابي المروع الذي استهدف تمركزا أمنيا بمفترق أولاد مازق شمال مدينة سبها مساء  الأحد، وأودى بحياة ضابطين وإصابة 4 آخرين، مؤكدة دعمها لليبيا ضد مرتكبي «أعمال العنف والكراهية».

وأكدت السفارة في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الإثنين،  أنه تستنكر الهجوم الإرهابي المُروّع الذي وقع في سبها يوم الأحد، وتقدم أحر التعازي لأسر الضحايا بمن فيهم ضابطا إدارة المباحث الجنائية الليبية.

ختمت السفارة موضحة أنها “تدعم ليبيا في مواجهة مرتكبي أعمال العنف والكراهية ضد الشعب الليبي”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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