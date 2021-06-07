بنغازي.. افتتاح أكبر قسم لغسيل الكلى بالمنطقة الشرقية

افتُتح، في بنغازي، أكبر قسم لغسيل الكلى بالمنطقة الشرقية، بحضور وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، ومدير شركة الصدى للمستلزمات الطبية والمدير العام لمركز الكلى ببنغازي.

وتم افتتاح الصرح الطبي الجديد بعد جهود كبيرة من العاملين في القطاع الصحي، ويضم القسم 65 جهاز غسيل للكلى، وغرفة عمليات، إضافة إلى قسم للعناية المركزة بسعة 5 أسرة.

وشهد الافتتاح حضورا واسعا ضم وزير الصحة ومدير شركة الصدى للمستلزمات الطبية، والمدير العام لمركز خدمات الكلى ببنغازي، وأيضا المدير العام للمستشفى الطبي 1200.

عمل ليس بهين رفع عن كاهل العاملين بالمركز ثقلا كبيرا باحتواء المركز على هذا العدد من أجهزة الغسيل، بالإضافة إلى قسم العناية وأسرة إيواء المرضى، وستسهم هذه التوسعة في خدمة مرضى الكلى بالمنطقة.

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