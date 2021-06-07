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للمرة الثانية.. امطير: وزيرة الخارجية تحتاج دورة في إرتداء الملابس لتمثل الدولة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

للمرة الثانية، تكون فيها ملابس وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، محط اهتمام عضو ما يسمى “مجلس الدولة” عن كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان في ليبيا آمنة امطير.

امطير، وعلى حسابها بموقع فيسبوك اليوم، قالت: “وزيرتنا.. علقتوا على البدلة البيضاء، لبستلكم جنان نوار.. بالله وين المراسم متاع الخارجية وين مدربين البروتوكولات؟”، وفق تعبيرها.

وواصلت: “فيه بروتوكول اسمه بروتوكول الملابس عطوها دورة فيه راهي تمثل الدولة الليبية، وواجهة للدولة”، وفق تعبيرها.

انتقاد آمنة امطير، ملابس وزيرة الخارجية، هو الثاني، بعدما زعمت في وقت سابق، أنها حرصت على ارتداء الأبيض والأزرق (ألوان علم الكيان الصهيوني)، في لقاء نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود قبل أيام، وفق تعبيرها.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • انا عارف ان معالي الوزيره هي ارفع من الدخول في مهاترات ليس من وراءها أي طائله فالوزيره ليس بطاله مقنعه حتي يكون لديها وقت فائض للمهاترات كالوقت الذي لدي غيرها من العاطلين عن العمل مازلت اري ان الوزيره قمة الاحترام وخير من يمثل المرأه الليبيه من تبدو عينيها من خلف النظاره كعيون الحنش في فازو ينظر لما حوله بأستغراب شديد فالوزيره انا لا اعرفها ولكني اعرف والدها منذ 1973 وهو نعمه الناس وعائلته من ارقي واعرق العائلات

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