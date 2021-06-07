للمرة الثانية.. امطير: وزيرة الخارجية تحتاج دورة في إرتداء الملابس لتمثل الدولة

للمرة الثانية، تكون فيها ملابس وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، محط اهتمام عضو ما يسمى “مجلس الدولة” عن كتلة حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان في ليبيا آمنة امطير.

امطير، وعلى حسابها بموقع فيسبوك اليوم، قالت: “وزيرتنا.. علقتوا على البدلة البيضاء، لبستلكم جنان نوار.. بالله وين المراسم متاع الخارجية وين مدربين البروتوكولات؟”، وفق تعبيرها.

وواصلت: “فيه بروتوكول اسمه بروتوكول الملابس عطوها دورة فيه راهي تمثل الدولة الليبية، وواجهة للدولة”، وفق تعبيرها.

انتقاد آمنة امطير، ملابس وزيرة الخارجية، هو الثاني، بعدما زعمت في وقت سابق، أنها حرصت على ارتداء الأبيض والأزرق (ألوان علم الكيان الصهيوني)، في لقاء نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود قبل أيام، وفق تعبيرها.

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