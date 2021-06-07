«البوسيفي»: العالم يضع ليبيا في قوالب عالمية..  و«الدبيبة»  لا يلتفت إلى ذلك

قال عثمان البوسيفي أستاذ العلوم السياسية، إن “العالم يضع الوضع الليبى حاليا على المحك فى قوالب عالمية مثل برلين 1 وبرلين 2” ،لافتًا إلى أن “الغريب أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لا يلتفت إلى ذلك ويركز فى بعض الأمور الاقتصادية رغم أن الشعب الليبي لا يحتاج إلى ذلك حاليا”.

وأضاف «البوسيفي» في تصريحات تليفزيونية رصدتها “الساعة 24 “، أن “الشعب الليبى يحتاج حاليا إلى التوافق السياسى وعدم التضارب الذي تمارسه حكومة الوحدة الوطنية حاليا” .

واستطرد قائلا: إن “الحكومة يستوجب عليها توحيد الصفوف الليبية وعدم استعمال أي أساليب للفرقة، وأيضا التدخل السريع في الأزمات والشعب الليبي لم يستشعر ذلك حتى الآن” على حد قوله.

وختم «البوسيفي» تصريحاته قائلا: “الدولة الليبية ليست بحاجة لزيارات اقتصادية خلال تلك الفترة الحساسة ولم يحدث في العالم أن يتم حل المشكلات الاقتصادية قبل السياسية”.