هيئة الأوقاف تُناشد هيئة الاتصالات بضرورة تفعيل قانون معاقبة إساءة استخدام الإنترنت

طرابلس 07 يونيو 2021 (وال)- دعت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتفعيل المادة ( 35 ) من قانون الاتصالات والتي تنص على معاقبة من يُسيء استخدام الإنترنت.

وأشارت الهيئة – في رسالتها الموجهة لهيئة الاتصالات – إلى ضرورة حجب بعض المواقع، التي تُسبب خطرًا وضررًا عظيمين على الفرد والمجتمع، من بين المواقع التي طالبت الهيئة بحجبها: المواقع الإباحية، ومواقع الشيطان والإلحاد، ومواقع الجماعات التكفيرية والإرهاب، وغير ذلط من المواقع التي تعود بالمفاسد على الناس.

وطالبت الهيئة بتشكيل لجان رسمية دائمة، بالاشتراك مع هيئة الاتصالات؛ نظرًا لكثرة المواقع السيئة، وانتشار الروابط الإلكترونية الخطيرة، محذرة في الوقت ذاته من خطورة الإقبال الكبيرة على الشبكة العنكبوتية، الأمر الذي يستدعي ضرورة الوصول إلى حلول جذرية لمجابهة خطرها. (وال) س خ/ ر ت

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