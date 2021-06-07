وزير الشؤون الاجتماعية تعقد اجتماعًا موسعًا بديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية

بنغازي 07 يونيو 2021 (وال)- عقدت وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذة وفاء أبو بكر الكيلاني اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات بديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية.

هذا وتم خلال الاجتماع؛ مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بسيّر العمل، وحلحلة كافة العراقيل، وتقديم الدعم اللازم للرفع من أداء عمل القطاع في المنطقة الشرقية، والقيام بدوره لتقديم الخدمات لكافة الشرائح التي تنضوي تحت مظلة الشؤون الاجتماعية.

وعقب الاجتماع، أجرت وزيرة الشؤون الاجتماعية جولة تفقدية داخل أروقة ومكاتب ديوان الوزارة، واستمعت خلالها لملاحظات الموظفين .

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية قد وصلت في وقت سابق إلى مدينة بنغازي، في زيارة لعدد من المكونات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية. (وال) س خ/ ر ت

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